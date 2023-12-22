في بداية أيام الشتاء.. أجواء صيفية بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة 22 ديسمبر عودة الأجواء المعتدلة، على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتي أكدت على وجود غطاء سحابي يخيم على سماء الإسكندرية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والتي سجلت 19 درجة مئوية مع سرعة رياح تصل إلى 34 كم/ساعة، ونسبة سقوط أمطار تتجاوز 5%، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد والذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وتكون الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وهناك فرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من اقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر، كما حذرت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر من ضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

ووفقا لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية اعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم استعدادا لهطول الأمطار، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها الى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر.

واعتبارا من فترة الظهير تسقط امطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وعليه ترفع درجات الاستعداد و تنتشر السيارات و البدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق و يتم وقف الإجازات و بدل الراحات و يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.