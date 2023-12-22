الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة مع أول أيام الشتاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود ظواهر جوية مختلفة تؤثر على البلاد اليوم الجمعة، وهو أول أيام فصل الشتاء.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الأولى، أن هناك نشاطا للرياح على معظم محافظات الجمهورية، تتراوح سرعتها بين الـ 35 و 45 كيلو متر على الساعة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان الرياح قادمة من الصحراء الغربية وبالتالي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مما يسبب انخفاض الرؤية الأفقية لذا يجب توخي الحذر عند القيادة على الطرق القريبة منها.