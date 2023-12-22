اليوم.. السعودية تواجه عمان ولقاء متكافئ بين الكويت والعراق بـ«البطولة العربية للطائرة»

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 03:35 ص

تستأنف، اليوم الجمعة 22 ديسمبر، مباريات البطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة، التى تستضيفها القوات المسلحة السعودية حاليًا، بالصالة الرياضية المغطاة بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف، وتستمر حتى 24 ديسمبر الجاري بمشاركة 5 منتخبات، وذلك بعد أن حصلت المنتخبات على 24 ساعة راحة.

حيث تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات اليوم الرابع للبطولة في المباراة الأولى حيث القمة والإثارة والقوة يلتقي منتخب السعودية (منظم البطولة) وصاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط مع نظيره منتخب سلطنة عمان صاحب المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وذلك فى الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية - الثالثة بتوقيت القاهرة، وهى مباراة هامة وقوية لكلاهما.



وفى السادسة مساءً بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، يلتقي منتخب الكويت صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة مع نظيره المنتخب العراقي صاحب المركز الخامس، وهى مباراة متكافئة وهادئة بين الفريقين.



بينما يحصل المنتخب الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 9 نقاط على راحة من مباريات اليوم.

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