بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها يوم الخميس، على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.52 %، عند 12.182،82 نقطة.فقد تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.35 %، ليستقر 998،02 عند نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.24 % بمجموع 904،76 نقاط.



وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.35 % بمجموع 11.291،51 نقطة.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 331 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629 مليار درهم مغربي.