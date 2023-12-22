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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة 6 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بطريق الكريمات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات؛ تمهيدًا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.


كسور لجميع أفراد الأسرة
وتبين من خلال التحريات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الملاكي أحد أفراد الأسرة، مما تسبب في انحراف إطارها فانقلب وتسببت في إصاباتهم جميعًا.


وتبين من خلال تقرير الإصابات  اشتباه كسر بالكوع والقدم وكدمات متفرقة بالجسم.


كان مسؤول غرفة عمليات إدارة المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند بوابة الكريمات.


وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة، ما أسفر عن إصابة حمد لله سليمان ٦٠ سنة، وزوجته سناء علي 47 سنة، و4 أبناء هم كل من: إسراء 25 سنة، ميادة 17 سنة، ملك 15 سنة وسجى 12 سنة جميعهم يقيمون مركز البداري محافظة أسيوط.

ونقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة ٦ أشخاص طريق الكريمات انقلاب سيارة محافظة اسيوط البداري