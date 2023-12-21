تفوق لاعبي المشروع القومي.. تعرف على نتائج بطولة الجمهورية للمصارعة

أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للمصارعة والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة محمد محمود، على صالة المركز الأولمبي بسموحة خلال الفترة من 20 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

أسفرت النتائج عن تحقيق عماد محمد لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 72 كجم.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “فكري محمد، كريم ربيع، ومحمد عصام لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي“.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “فارس محمد، أحمد عبد الباري، وأحمد هاني“.

ويقدم لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أداء أكثر من رائع خلال منافسات البطولة ويحققون العديد من الميداليات.

ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أهم المشروعات التي تمثل الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028، وحصد العديد من الميداليات بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية.

يأتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع.

وتولي الوزارة ملف دعم أبطال مصر في كافة الألعاب الرياضية والمنتخبات المختلفة اهتماماً كبيراً وتحرص على توفير كافة سبل الدعم والراحة لجميع الأبطال وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 12 حتى 25 مارس المقبل في الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.