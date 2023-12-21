البرهان: لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه لن يتم توقيع اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وشدد، رئيس مجلس السيادة السوداني، على أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان وحريصون على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في "ود مدني" بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك.

وواصل: "سنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني والجيش سيقاتل لآخر جندي حتي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار.. ولن تسقط القوات المسلحة".