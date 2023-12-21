مودرن جاس توقع اتفاقية إمداد جزيرة الجبيل فى إمارة أبوظبي الإماراتية بالغاز الطبيعي

كشف المهندس محمد قنديل رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي “مودرن جاس” أن الشركة وقعت إتفاقية إمداد جزيرة الجبيل بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات الشقيقة بخدمة الغاز الطبيعي، فضلا عن الاحتفاظ بالوكالة الحصرية لمعدات وماكينات شركة هورنر الألمانية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة العملاء، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية، وقد قامت شركة مودرن جاس بتدشين العديد من الحملات التوعوية تحت عنوان (القاتل الصامت) والاستخدام الآمن لغاز المنازل بهدف نشر رسائل تحذيرية وقائية لطرق استخدام الغاز في المنازل وذلك من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، وهذه الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول الطرق الصحيحة للتعامل الآمن مع استخدمات الغاز الطبيعي.

وأضاف أن الحملة تركز بشكل خاص على التعريف بمخاطر تركيب غطاء من البلاستيك علي الهواية الخاصة بالغاز الطبيعي وهو ما يؤدي إلى إعاقة تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق مما يؤدي إلى حدوث حالات اختناق للعملاء.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع البترول لتعزيز السلامة في استخدام الغاز الطبيعي والالتزام بالاشتراطات الفنية عند تركيب وصلات الغاز الطبيعي.