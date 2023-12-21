مودرن جاس تساهم في خطة الدولة لتحويل شرم الشيخ "مدينة خضراء"

كشف المهندس محمد قنديل رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي “مودرن جاس ” أنه في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد تعمل الشركة في ٤ مناطق صناعية جديدة بسوهاج وقنا وكان لهاتين المحافظتين النصيب الأكبر من المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة.



وأضاف، أن الشركة تعمل في سيناء بمحافظات (جنوب سيناء) وتسهم مودرن جاس في خطة الدولة لكي تصبح مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء" حيث استضافت الحدث العالمي “كوب ٢٧” العام الماضي، والذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة لعام ٢٠٢٣.



وقد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ١٠٠ فندق وجار العمل على استكمال المتبقي سواء في مدينة شرم الشيخ أو نبق بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لـ٨ محطات تموين سيارات وكذا محطة توليد الكهرباء الرئيسية، وبمحافظة شمال سيناء بها أكثر من ٤٠ ألف عميل وجار العمل بمدينة العريش وبئر العبد بالإضافة إلى القنطرة شرق وتم توصيل الغاز الطبيعي بـ ٤ قرى لأول مرة ضمن مبادرة حياة كريمة.



وتابع: في الإسماعيلية تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي الخطوط الرئيسية والشبكات بنسبة ١٠٠٪ بمدينة الإسماعيلية الجديدة، والقنطرة غرب، ومدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المناطق الصناعية، وكذلك بورسعيد الجديدة.



أما في محافظة الشرقية والتي تضم أكبر عدد من القرى والتي تتمتع بنسبة كبيرة من حصة الشركة من مبادرة حياة كريمة حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة بـ٢٧ قرية وجار استكمال باقي القرى ليتم بنهاية العام الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالشرقية.