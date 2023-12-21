ضبط 220 طن سكر تم حجبها عن الأسواق داخل مخزن خاص بطنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالغربية من شن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية وخاصة المحتكرين للسكر.

أسفرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وضمت الحملة ياسر مراد مديرالاداره ومحمد الشيخ مدير الرقابه التموينية، من ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن الخاصه ومحجوبة عن الأسواق بقصد بيعها بازيد من الأسعار الرسميه.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة رقم 37789 ثان طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.