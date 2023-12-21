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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 220 طن سكر تم حجبها عن الأسواق داخل مخزن خاص بطنطا

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالغربية من شن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية وخاصة المحتكرين للسكر. 

أسفرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وضمت الحملة ياسر مراد مديرالاداره ومحمد الشيخ مدير الرقابه التموينية، من ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن الخاصه ومحجوبة عن الأسواق بقصد بيعها بازيد من الأسعار الرسميه.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة رقم 37789 ثان طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التموين والتجارة الداخلية الرقابة الإدارية الرقابة التموينية المواد الغذائية