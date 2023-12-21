إصابة طفلين في حادث مروري أثناء عبورهما الطريق بالفيوم

أصيب طفلين، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واحدهم بحاله حرجه، بعدما صدمتها سيارة ميكروباص "سيرفيس" أثناء عبورهما طريق حي الشيخ حسن، بدائرة بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، حيث فوجئ بهما السائق الذي كان يقود بسرعة، ولم يتمكن من تجنب الاصطدام بالطفلين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتوقفت حركة المرور على طريق حي الشيخ حسن، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين للمستشفى وإتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز أول الفيو يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث دهس على طريق الشيخ حسن بدائرة المركز ووجود طفلين مصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "ط.م، 10 سنوات"، مصاب بنزيف في المخ وحالته حرجة،

و"د.ك 11 سنه "مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق محافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.