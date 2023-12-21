السجن عامين لمتهم سرقا مواطن على الطريق الدائري بالتجمع الخامس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن عامين لاتهامه واخر بسرقة المجني عليه على الطريق الدائري.

وكشف أمر الإحالة، أنه في يوم ٢٠٢٣/٥/٩ شرع وآخر مجهول في سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه رفعت مصطفى رفعت محمد بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق عام ليلًا، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء محل الاتهام الثاني لشل مقاومته، وكال له ضربتين بسلاح أبيض "سكين" استقرت بذراعه الأيمن وصدمه بسياراته، فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، حال تواجد المجهول بمحل الواقعة للشد من أذره، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبسًا بها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه إصابته بكدمات وسحجات بالذراعين والركبة اليمنى وكسر بالأصبع الرابع بالقدم اليسرى.