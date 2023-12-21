الأهلي في المونديال| الفريق يغادر فندق الإقامة لخوض مرانه الختامي قبل مباراة أوروا الياباني

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي فندق الإقامة بجدة، لخوض مرانه الختامي مساء اليوم الخميس، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة أوروا الياباني غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وسيتحدث لاعبو الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، والتي ستقام في الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.