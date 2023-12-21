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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد حماقي يحيي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات

محمد حماقي
محمد حماقي
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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، إحياء المطرب محمد حماقي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات المقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري .
ويشارك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة 4 فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.
وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم أن 25 ديسمبر سيكون موعدًا لمباراتى فيوتشر وبيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر.
وتقام مباراة المركز الثالث يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم.

السوبر المصري في الإمارات الفنان محمد حماقى مجلس أبوظبي الرياضي