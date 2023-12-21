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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة بيراميدز في السوبر المصري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتغادر البعثة القاهرة اليوم في طريقها إلى الإمارات لخوض السوبر حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو  - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

بيراميدز السوبر المصري الامارات