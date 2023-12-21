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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. خالد بيبو يتفقد ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة

ملعب الأمير عبدالله
ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة
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تفقد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، الذي يخوض عليه الفريق مباراة أوروا الياباني غدا الجمعة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وقام مدير الكرة بالفريق بمعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة سمير عدلي، المدير الاداري ووائل محمد الإداري؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

ويلتقي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف مساء الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

الأهلي وأوراوا الياباني كأس العالم للأندية 2023 ملعب الأمير عبدالله الفيصل