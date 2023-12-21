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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين بسرقة توك توك بالإكراه وقتل طالب بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت اجهزة الامن ملابسات واقعة الإستيلاء على مركبة "توك توك" بالإكراه من قائدها والتعدى عليه وآخر وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وضبط مرتكبى الواقعة بالجيزة .

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب ، مقيم بدائرة قسم إمبابة) وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وبسؤال نجل عم المتوفى (طالب ، مقيم بذات العنوان) قرر أنه حال قيامه بالعمل بمركبة "التوك توك" ملك والده وبرفقته (المتوفى) إستوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز ، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف وعقب توقفهم فوجئا بهما يقومان بالتعدى عليهما مستخدمين (سكين - قطعة حديدية - زجاجة مياه بداخلها شطة) وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وقاما بالإستيلاء على مركبة (التوك توك - هاتفه المحمول – مبلغ مالى) ولاذا بالهرب .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمان فى الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية ، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل ، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه")،

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

القبض علي المتهمين امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة بمنشأة القناطر جثة طالب سرقة توك توك بالاكراه سرقة توك توك مديرية امن الجيزة مركز شرطة أوسيم مركز شرطة منشأة القناطر مركبة التوك توك مركبة توك توك منطقة زراعية منشأة القناطر