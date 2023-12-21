الانتهاء من أعمال إنارة المرحلة الأولى من طريق محور الملاحة الجديد بطنطا

أكد الدكتور محمود عيسي رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، الانتهاء من أعمال إنارة المرحلة الأولى من طريق محور الملاحة الجديد، بتكلفة نصف مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأضاف "عيسى"، أن أعمال الإنارة بطريق الملاحة الجديد تضمنت، زرع 50 عامود إنارة عامة للمرحلة الأولى، وتركيب الكشافات الليد الموفرة وتركيب الخلايا الضوئية التى تقوم على عملية التشغيل والإطفاء.

وأوضح رئيس مدينة طنطا، أن طريق الملاحة الجديد، هو طريق بديل للطريق الزراعى السريع يربط من السريع إلي مرور سالم ويخدم عدة قرى من بينها دفرة وصناديد بمركز طنطا ويخفف الضغط على الطريق الزراعى السريع، ويوفر الوقت على أصحاب المركبات ويساهم فى القضاء على الاختناقات والتكدسات المرورية خصوصا فى منطقة مرور سالم.