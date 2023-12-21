وزارة العمل: تسليم منح رعاية لعمالة غير منتظمة.. وندوة توعية عن السلامة والصحة المهنية للعاملين وطلاب مدرسة بالإسماعيلية

سلمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية من خلال وحدة رعاية العمالة غير منتظمة منح رعاية صحية واجتماعية لعمالة غير منتظمة من المسجلين بقواعد بياناتها، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة وضرورة توفير رعاية اجتماعية وصحية لهم ولأسرهم، وأيضاً تنظيم ندوة توعوية بمدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للغات حول خطة الطوارئ والأخلاء ومسببات الحرائق فى ضوء جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت المختلفة للوقاية من مخاطر بيئة العمل وحماية الأفراد والممتلكات، والتى بدأتها بسلسلة من الندوات فى العديد من المنشآت تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم لحمايتهم من مخاطر عملهم اليومية وحماية اسرهم، وحصر وتسجيل تلك الفئة بمواقع العمل المختلفة ، مع الاهتمام بنشر التوعية بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت لتوفير مناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بتسليم المنح أحمد حامد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ،وخالد عيد المسئول المالي بالإدارة،وشرين سليمان باحث بإلادارة ، ودعاء عثمان باحث بالإدارة ، مقدماً العزاء لأسر العمال المتوفين، وللمصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل ، والتهنئة للعاملين بما رزقهم الله من مواليد أو زواج ، كما أكد على حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، ، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها .

كما أشار مدير المديرية إلى أن ندوة التوعية جرى تنظيمها للمعلمين والعمال وطلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة حول إجراءات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الحريق ، ومؤكداً على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج وذلك فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائى محمد سعيد ، وداليا حمدى مفتشى السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، بمشاركة رانيا على مديرة المدرسة، ومسؤول الأمن والسلامة بالمدرسة إيمان شويمى، ومجموعة من المسؤولين عن تنفيذ خطة الأمن والسلامة بالمدرسة.

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