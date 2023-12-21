قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت نحالين وتمركزت في منطقة المقبرة وسط البلدة.

ومنذ قليل، نفذت قوات الاحتلال عدة اقتحامات في بلدة يعبد غربي جنين ومدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأكد شهود عيان في بلدة يعبد، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الشمالية الشرقية، وتجولت في شوارعها وداهمت عدة منازل، حيث دارت مواجهات مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحم الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، مزودين بعدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتجولت في شوارعها واقتحمت احمد المنازل في منطقة خلة ياسين.