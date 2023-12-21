ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت نحالين وتمركزت في منطقة المقبرة وسط البلدة.

ومنذ قليل، نفذت قوات الاحتلال عدة اقتحامات في بلدة يعبد غربي جنين ومدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأكد شهود عيان في بلدة يعبد، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الشمالية الشرقية، وتجولت في شوارعها وداهمت عدة منازل، حيث دارت مواجهات مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحم الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، مزودين بعدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتجولت في شوارعها واقتحمت احمد المنازل في منطقة خلة ياسين.

قوات الاحتلال اقتحام بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم الضفة الغربية اقتحام بلدة يعبد اقتحام مدينة قلقيلية