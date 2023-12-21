بسبب خلافات مالية.. مقتل شخص على يد عاطلين في شبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر، مقتل شخص على يد عاطلين، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، قاموا على إثرها بضرب المجني عليه على رأسه، فلقى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالي يفيد ورود بلاغًا من المستشفى بوصول عاطل جثة هامدة، وجرى على الفور إخطار كل من اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو "أشرف.م" 41 عامًا، به عدة إصابات على رأسه بالأيدي، والتى أدت إلى وفاته.

جرى تشكيل فريق بحث قاده رئيس مباحث المركز، وتواصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم المدعو "شريف.ع" عاطل والمدعو "محمد.ص" عاطل وجرى ضبطهما، وبمواجهة المتهمين أقروا لارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.