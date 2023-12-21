ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب خلافات مالية.. مقتل شخص على يد عاطلين في شبين القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة شبين القناطر، مقتل شخص على يد عاطلين، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، قاموا على إثرها بضرب المجني عليه على رأسه، فلقى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالي يفيد ورود بلاغًا من المستشفى بوصول عاطل جثة هامدة، وجرى على الفور إخطار كل من اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو "أشرف.م" 41 عامًا، به عدة إصابات على رأسه بالأيدي، والتى أدت إلى وفاته.

جرى تشكيل فريق بحث قاده رئيس مباحث المركز، وتواصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم المدعو "شريف.ع" عاطل والمدعو  "محمد.ص" عاطل وجرى ضبطهما، وبمواجهة المتهمين أقروا لارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية شبين القناطر مدير أمن القليوبية مقتل شخص