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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في مؤتمر عبر الهاتف مع نظرائه في أوروبا، بمن فيهم وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وبحسب إعلان البيت الأبيض، فإنه "أكد التزام الولايات المتحدة بحماية حقوق الإنسان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأكد أيضا على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

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