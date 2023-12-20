السيطرة على حريق محدود بمستشفى قطور فى الغربية بدون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق محدود شب في قسم العمليات بمستشفى قطور المركزي مما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، وتم على الفور إخلاء الحضانات ونقل الأطفال حديثي الولادة لأماكن أخرى.

تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورد بلاغ بنشوب حريق هائل في الدور الثاني بمستشفي قطور المركزي.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الدفاع المدني والإطفاء وسيارات الإسعاف، وتم التعامل مع الحريق ونقل الأطفال حديثي الولادة إلي حضانات أخري بقرية الشين، ومرضى العناية المركزة تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع فى المستشفى بسبب حدوث ماس كهربائى وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات