بايرن ميونخ يتفوق على فولفسبورج بثنائية في الشوط الأول

تفوق فريق بايرن ميونخ على مضيفه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب فولكسفاجن أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

افتتح جمال موسيالا التهديف للعملاق البافاري في الدقيقة 33، ثم أضاف الدولي الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وقلص ماكسيمليان أرنولد الفارق بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على فولفسبورج بنتيجة 2-1.

ويحتل بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 4 نقاط، ولكن للبايرن مباراة مؤجلة أمام يونيون برلين، بينما يأتي فولفسبورج في المركز التاسع وفي جعبته 19 نقطة.

وبدأ بايرن ميونخ، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - رافائيل جوريرو - توماس مولر

وفي الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - ليروى ساني.