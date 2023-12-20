جلسة تشاورية لقضاة مصر حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات تشاورية لقضاة مصر حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان،المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الانسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لتحديد المحاور والموضوعات الرئيسية والبرامج التدريبية لعام ٢٠٢٤ فيما يخص الدورات المتخصصة لحقوق الإنسان.

تضمنت الفاعليات، والتي عقدت على مدار يومين، اقتراح تدريب الحق في المحاكمة العادلة حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود، والحق في التقاضي للفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في ملف المراجعة الدورية الشاملة "UPR أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.