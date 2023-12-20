براءة صيدلي من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في الفيوم

برأت محكمه جنايات الفيوم، المنعقدة بمجمع محاكم الفيوم، صيدلي من تهمه الاتجار في المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وكانت أشارت تحقيقات النيابه العامه إلى قيام المتهم ببراءة المتهم افرايم اميل جرجس المهنة 33 سنة دكتور صيدلي وذلك في التهمة المنسوبة إليه بالإتجار في العقاقير المخدرة.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة، المدعو، افرایم اميل جرجس، 33 عاما صيدلي: ۳۳- المهنه: دكتور صيدلي، بإحراز مخدرا "الترامادول "وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز بقصد الاتجار ماده تخضع لبعض قيود الجواهر المخدره " البريجابالين" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وذلك بقصد بيع ادويه لم يصدر بشأنها قرار من وزير الصحه بتداولها أو استعمالها وايضا بيع ادويه فاسده لانتهاء صلاحيتها مع علمه بذلك.

وبعد الإطلاع على الاوراق قررت المحكمة برائته من التهم المنسوبة له.