غدا.. كاظم الساهر بأوبرا دبي

قرر المطرب العراقى كاظم الساهر إحياء حفلا غنائيا في أوبرا دبي بدولة الإمارات غدا الجمعة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه التى تنال إعجاب الجمهور.

يشار إلى أن الساهر طرح مؤخرا أغنية بعنوان "Hold Your Fire"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء بشأن الكارثة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى من هجمات غاشمة.

وقال كاظم الساهر خلال حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.

وتابع قائلا: "لقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وأشار كاظم الساهر إلى أنه سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال وكالة الأونرو "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، واليونيسف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، و"برنامج الأغذية العالمي".

أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.