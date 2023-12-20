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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الجمعة.. تامرعاشور بالاسكندرية لاحياء حفل غنائى 

تامر
تامر
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يستعد المطرب تامر عاشورلاحياء حفل غنائى يوم الجمعة 22 ديسمبر، بأحد مولات طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ومن المقرر ان يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته المتنوعة التى تنال اعجاب الجمهور 

يذكر أن تامر عاشور احتفل مؤخرا، بزفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ونشر عاشور صورة تجمعه بعروسه بفستان الزفاف، وعلق: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".

وحرص على حضور حفل زفافهما عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مثل رامى جمال وزوجته نريمان، حماقي، مصطفى حجاج،  أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

تامر عاشور اسكندرية حفل غنائي