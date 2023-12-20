بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 7 آخرون، في حادث مروري، مساء اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص في تروسيكل بمنطقة الكيلو 5 بطريق " الفرافرة – الداخلة" أسفر عن مصرع محمد أحمد قاطب، 30 عامًا، وإصابة كل من أحمد محمد علي عبد الرحمن، 48 عامًا، رئيفة السيد محمد حسن، 48 عامًا، ياسر سميح عبد السلام محمد، 31عامًا، عبير فتحي إبراهيم،45 عاما، أمل سيد عوض، 50 عامًا، محمود عبد العزيز عبد النبي، 61 عامًا، مصطفى مجدي عبده، 19 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث من طريق " الفرافرة – الداخلة".