الجزائر وعمان يتصدران البطولة العربية العسكرية للكرة الطائرة

واصل منتخبا الجزائر وسلطنة عمان عروضهما القوية فى البطولة العربية العسكرية الثالثة للكرة الطائرة، التى تستضيفها القوات المسلحة السعودية حاليًا، وتقام منافساتها بالصالة الرياضية المغطاة بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف، وتستمر حتى 24 ديسمبر الجارى، بمشاركه 5 دول من الأعضاء بالاتحاد العربى للرياضة العسكرية.

فقد واصل المنتخب العسكرى الجزائرى تصدره الترتيب برصيد 9 نقاط بعد فوزه الثالث على التوالى فى البطولة، وقد فاز المنتخب الجزائرى على نظيرة الكويتى بثلاثة أشواط 30 / 28، 25 / 22، 25 / 23.

يلاحقه بقوة منتخب سلطنة عمان العسكرى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزه على منتخب العراق بثلاثة أشواط، وجاءت نتيجه الأشواط 25 / 10، 25 / 16، 25 / 16.

حضر المباراتين العميد سلطان الشهرى - مدير إدارة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة السعودية - مدير البطولة، والعميد جابو أمحمد عبد الحق " الجزائر " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد - المشرف الإدارى على البطولة، واللواء تدريب بدنى/ عمار جبار خضير " العراق " عضو اللجنة الفنية بالإتحاد - المشرف الفنى على البطولة، والعميد عبدالله محمد الفيتورى" ليبيا " عضو اللجنة الإعلامية بالإتحاد - المشرف الإعلامى على البطولة، والعميد الركن خليل السبتى - رئيس وفد الكويت، والعقيد الركن جو / حمد البلوشى - مدير الرياضة العسكرية بسلطنة عمان رئيس الوفد العمانى، والمستشار محمد لامين الداه " مسؤول قسم الرياضة العسكرية " بجامعة الدول العربية، والسيد على بدر أحمد سكرتير الاتحاد.