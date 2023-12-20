12 هدية من عمرو دياب لجمهوره في رأس السنة

يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبوما غنائيا يحمل اسم "مكانك" حيث روج له عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

ويتكون الألبوم من 12 أغنية وكتبت الصفحة الرسمية لعمرو على تطبيق "انستجرام":" 12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد "مكانك".

ويتكتم عمرو على تفاصيل ألبومه الجديد فيما وقف على تحضيرات عدد من الأغاني خلال الفترة الماضية يتعاون خلالها مع الشعراء تامر حسين، بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، والملحنين عزيز الشافعي، ومحمد يحيى.

وطرح عمرو دياب مؤخرا الأغاني خلص على قلبي، قولي اسمي، والله أبدا، ويا ليل والتي جمعته بنجله عبد الله.

يذكر أن الهضبة أحيا حفل غنائي كبير على مسرح أرينا دبي يوم 18 نوفمبر الماضي، وخصص أرباح الحفل بالكامل لصالح ضحايا حرب غزة.