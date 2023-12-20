وكيل شباب الدقهلية تشارك في احتفالية اليوم العالمى لذوى الهمم والقدرات الخاصة.. صور

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية إحتفالية إدارة شباب دكرنس "مكتب قادرون بإختلاف" باليوم العالمى لذوى الهمم والقدرات الخاصة، بنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، وعماد المرشدى مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، والدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية، وأسماء العراقى مسئول مكتب قادرون باختلاف بالإدارة، وخالد المرسى، والحاجه انسانية عرفة، وسعاد موافى ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

فيما بدأ الإحتفال بالسلام الجمهورى ثم آيات من القرآن الكريم للمنشد محمد عمران، ثم كلمة مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس قدم الشكر والتقدير لتشريف الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الحفل الكريم، وتقدم بخالص التهانى القلبية لأبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم والقدرات الخاصة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتفوق فى حياتهم.

وأكدت الدكتورة منى عثمان خلال كلمة القتها فى الإحتفالية، أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، فى قلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيره إلى رعاية الرئيس ودعمه الدائم للنماذج الملهمة من شباب مصر ومنهم ذوى القدرات والهمم وهذا ما ظهر جليًا خلال النسخ السابقة من احتفالية "قادرون باختلاف" التى تلقى رعاية وتشريف الرئيس.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الى ان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يحرص بشكل دائم على التواصل المباشر مع ذوى الهمم، والذين يحققون إنجازات فريدة فى مختلف الالعاب الرياضية، والمجالات العلمية، والفنية، والأدبية وغيرها، مشيرًا إلى وجود وحدة تطوير وتأهيل ذوى الهمم بجانب مكتب ذوى الهمم "مكتب قادرون باختلاف" بالوزارة، يأتى فى إطار السعى نحو رصد كافة احتياجاتهم من أنشطة وبرامج وخدمات.

ولفتت إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصًا على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

أعقب كلمة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، فقرات فنية منها الإنشاد الدينى والمنشد محمد عمران، والمنشده فاطمه ابراهيم، والمنشدة مها معتز، بالإضافة إلى فقرة غنائية ومحمد البدراوى، وفقرات فنون شعبية استعراضية، بقيادة الدكتور ايمن على محمود المدير الفنى لفرقة الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة.

وفى نهاية الإحتفالية أهدي مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، درع بإسم باسم إدارة شباب دكرنس للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، كما قدم الشكر لمسئولي قسم تنمية النشء هالة عرفات، وولاء فيصل، ودعاء حسنى، وهبة ابراهيم مقدمة الحفل الاعلامية بالتربية والتعليم، ومحمود السعيد مسئول الربط الإلكتروني على التغطية الإعلامية، وحسن الجمل، والمتولى فوزى.

وتأتي فعاليات الإحتفالية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وتحت اشراف الدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية، وأسماء العراقى مسئول مكتب قادرون باختلاف بالإدارة.

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