غياب 6 لاعبين.. قائمة برشلونة لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ألميريا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره ألميريا على ملعب مونتجويك، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا للمباراة، غياب 6 لاعبين، على رأسهم، فرينكي دي يونج للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بينما يغيب كل من: بيدري جونزاليس، تير شيتجن، بابلو جافي، إينيجو مارتينيز، ماركوس ألونسو للإصابة.

وتواجد ثلاثي الخط الهجومي الأساسي في القائمة، هم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا والبرتغالي جواو فيليكس.

وتراجعت نتائج الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة، حيث بدأت بخسارة من جيرونا، ثم هزيمة من رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا التعثر بالتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يتذيل ألميريا الترتيب بـ5 نقاط.

قائمة برشلونة لمواجهة ألميريا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، جول كوندي، أندرياس كريستنسن، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

خط الوسط: أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.

وفي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس، جواو فيليكس، لامين يامال، مارك جيويو.