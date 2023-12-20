توصيل الكهرباء لـ4 دوائر جديدة بالامتداد العمرانى برأس البر

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن موافقة مجلس الوزراء على تعاقد محافظة دمياط مع قطاع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد ٤ دوائر دخول جديدة بإحدى اللوحات بالامتداد العمرانى برأس البر.

وأشارت محافظ دمياط، الى موافقة مجلس الوزراء فى جلسته رقم ٢٦٩ المُنعقدة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع قطاع كهرباء دمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد ٤ دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

وأكدت أن الموافقة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات بالمنطقة والمساهمة فى سرعة إدخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة.



من ناحية اخرى تابعت الدكتورة منال عوض مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر ، فى ختام الجولة الميدانية التى أجرتها صباح اليوم..

استهلت زيارتها لموقع المشروع بمتابعة الأعمال الجارية لإنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٤٠٠ متر ، لتنفيذ الحماية للشاطئ ، واطلعت " المحافظ " على الجدول الزمنى لتنفيذ مراحل العمل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن انشاء ساحات للمطاعم و انتظار السيارات و للأنشطة المختلفة و أيضًا مسار الدراجات و مسرح ، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر ، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الانظمة الحديثة.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع ، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع و رؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.