محافظ الفيوم يوجه بالتواجد الشرطي بمدينة أبشواي للقضاء على العشوائية والاختناقات المرورية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال عقد الاجتماع التنفيذي للمحافظة، بتكثيف التواجد الشرطي بمدينة أبشواي، للقضاء على العشوائية والاختناقات المرورية، وتشكيل حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحديد المسارات المرورية بمدينة أبشواي، وكذا سرعة رفع السويقة العشوائية من المنطقة الملاصقة للمنطقة التجارية التي يجري إنشاؤها بجوار الحديقة الدولية بمدينة الفيوم، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما وجه “الأنصاري” مدير مديرية الثقافة، بعقد اجتماع عاجل مع رئيسي مركزي اطسا ويوسف الصديق، لحل مشكلة تدبير أماكن بديلة للمواقع الثقافية التي تم إخلائها بالمركزين.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.



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