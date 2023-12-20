ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 131 قتيلا و980 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غرب الصين مؤخرا إلى 131 قتيلا و980 مصابا، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلامية رسمية اليوم الأربعاء في بكين.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات الصينية قولها إنه عثر في مقاطعة "قانسو" على 113 جثة بينما بلغ عدد المصابين 782 شخصا، وذلك حتى الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ 78 شخصا بالمنطقة.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن عدد القتلى في مقاطعة "تشينجهاي" بلغ 18 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد إلى 198 شخصا.

وقد تعرضت المنطقة إلى هزات ارتدادية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب شمال غرب الصين أمس الثلاثاء، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وتسببت الهزة الأرضية في إلحاق أضرار بالطرق وخطوط الكهرباء والمياه، كما دمرت أكثر من 150 ألف منزل ووقوع انهيارات أرضية وطينية.

وخصصت الحكومة الصينية، أموالا بقيمة 200 مليون يوان "حوالى 28.18 مليون دولار أمريكى" لدعم جهود الإغاثة من الكوارث فى مقاطعتى قانسو وتشينغهاى المنكوبتين بالزلزال.

وذكرت وزارة إدارة الطوارئ ووزارة المالية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن من بين إجمالي هذه الأموال، ستستخدم 150 مليون يوان لدعم قانسو، فيما سيتم توجيه 50 مليون يوان إلى تشينجهاى.

وأشار المركز الصيني لشبكات الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.. وتقع بلدة ليوقو، مركز الزلزال، على بعد حوالي 8 كيلومترات من محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونحشيانح وسالار في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في مقاطعة قانسو.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء شينخوا، إن الزلزال تسبب في أضرار للمنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى، وشهدت عدة قرى انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المحلية، ستصل درجات الحرارة في جيشيشان إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر اليوم الثلاثاء.

كما أرسلت مديرية مكافحة الحرائق والإنقاذ بالمقاطعة 580 من رجال الإنقاذ و88 شاحنة إطفاء و12 من كلاب البحث والإنقاذ وأكثر من 10 آلاف مجموعة من المعدات إلى منطقة الكارثة، وأوقفت هيئة السكك الحديدية قطارات الركاب والشحن التي تمر عبر منطقة الزلزال وأمرت بإجراء فحوصات السلامة لمسارات السكك الحديدية.

من جهته رفع مقر الإغاثة من الزلازل التابع لمجلس الدولة الصيني ووزارة إدارة الطوارئ الصينية اليووم الثلاثاء، الاستجابة الطارئة للإغاثة من الزلازل إلى المستوى الثاني عقب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة جيشيشان في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن مركز الإغاثة من الزلازل التابع لمجلس الدولة الصيني، أرسل إلى جانب وزارة إدارة الطوارئ، فريق عمل إلى المناطق التي ضربها الزلزال في مقاطعة قانسو، كما أرسلت إدارة الإطفاء على مستوى المقاطعة وإدارة الإطفاء المحلية أفراد إنقاذ وسيارات إطفاء إلى مناطق الكارثة.

من جانبه، أرسل الجيش الصيني وقوات الشرطة المسلحة الصينية قوات إنقاذ متعددة إلى المناطق المتضررة من زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، حيث وصل نحو 300 جندي من القيادة إلى محافظة جيشيشان المتضررة بشدة في مقاطعة قانسو، مكلفين بمهام تشمل البحث عن الأفراد وعمليات الإنقاذ وإزالة العوائق من الطرق.

وقام فيلق قانسو التابع لقوات الشرطة المسلحة الشعبية بتعبئة أكثر من 300 ضابط وجندي وأرسل أكثر من 40 مركبة إلى جيشيشان.. حيث تضم المهام الموكلة إليهم البحث عن الأفراد وإنقاذهم، وتسهيل نقل المصابين، وإزالة العوائق من الطرق المسدودة، ونصب الخيام كمآو.

فيما وصل فريقًا من الضباط والجنود من فيلق تشينغهاي التابع لقوات الشرطة المسلحة الصينية إلى محافظة مينخه المتضررة بشدة في مقاطعة تشينغهاي المجاورة لقانسو.. وتجري حاليا تعبئة المزيد من أفراد الإنقاذ لإرسالهم إلى المناطق المتضررة.

