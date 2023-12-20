دهسه المترو.. دفن جثة مُسن عثر عليه بمحطة مترو الأنفاق في فيصل

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة مُسن، ألقى بنفسه تحت عجلات مترو الأنفاق بمحطة مترو فيصل، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حيال الواقعة.



دهسه المترو

وأفادت التحريات الأولية أن الشخص المتوفى ويدعى "ماهر.ح" ٦٦ سنه، أقدم مسرعا إلى إلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق، أثناء تحرك المترو للدخول الى المحطة، فمات دهسا تحت عجلاته، دون شبهة جنائية في وفاته

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة انتحار داخل محطة مترو أنفاق فيصل اتجاه شبرا الخيمة.



انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن "ماهر.ح." مقيم كفر طهرمس عمره 66 سنة، أقدم على التخلص من حياته تحت عجلات القطار ما أسفر عن مصرعه.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت تفريغ كاميرات مراقبة المحطة وانتظمت حركة القطارات.

