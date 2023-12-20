المغرب والبحرين يبحثان سبل وآليات تعزيز وتطوير التعاون الثنائي

بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، التعاون الثنائي المثمر بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويره والارتقاء به للمستوى المنشود.

وأكد الوزيران خلال المباحثات التي جرت بمدينة مراكش المغربية قبيل انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي المقررة اليوم الأربعاء اعتزازهما بعلاقات التعاون الوثيق والتضامن الفاعل بين البلدين.

وخلال اللقاء جدد بوريطة موقف المغرب الثابت، الداعم للبحرين والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية وأي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.

كما ثمن الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة القنصلية المغربية البحرينية المشتركة بالرباط يوم 6 ديسمبر الجاري.

وأكد بوريطة دعم المغرب لتنظيم البحرين للمؤتمر الدولي الأول للعمل القنصلي في الربع الأول من سنة 2024.

وتطرق الجانبان كذلك للوضع في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عنف ودمار واسع النطاق في قطاع غزة، مشددين على ضرورة بذل المجتمع الدولي والدول الفاعلة المزيد من الجهود بهدف الوصول إلى وقف سريع وشامل ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل وكاف وآمن وبدون عوائق.