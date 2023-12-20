وزير الدفاع الوطني اليوناني يزور بطريرك الإسكندرية

قام نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع الوطني اليوناني بزيارة إلى مقر بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بالإسكندرية.

ورحب بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودوروس الثاني بالوزير، أعرب عن سعادته بهذه الزيارة، مشددًا على العلاقات المتناغمة بين اليونان ومصر، "التي تتعاون بشكل متناغم وبناء، وتدعم أيضًا العمل المتعدد الأوجه للبطريركية في قارة المستقبل، مع التأكيد على المثال القوي المتمثل في أن الشعوب يمكن أن تعيش بسلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموحدة.

وفي الوقت نفسه، أعرب مرة أخرى عن امتنان البطريركية للدولة اليونانية والمصرية على تفهمهما المتواصل لعملها الإنساني والاجتماعي بشكل عام. وفي الختام منح البطريرك ثيودوروس الوزير وسام العرش الفخري الأعلى وهو صليب القديس مرقس الكبير ذو النجمة.

وردًا على ذلك، شكر الوزير البابا ثيودوروس على الاستقبال الحار ومنحه الوسام الفخري، وأعرب عن دعم الحكومة اليونانية غير المنقوص لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، مشددًا على دورها باعتبارها "حلقة وصل مهمة مع جميع البلدان الأفريقية". وأنه يمكن للشعوب أن تعيش بسلام وتقدم دون تمييز.

تلا ذلك تبادل الهدايا التذكارية، كما عقد لقاء خاص للبابا ثيودوروس مع الوزير في المكتب البطريركي.

حضر اللقاء القنصل العام لليونان في مدينة الإسكندرية / إيوانيس بيرجاكيس، وقبطان البحرية اليونانية / كونستانتينوس فاروكسيس، ومنسق البحرية اليونانية مع البحرية المصرية، بالإضافة إلى كبار مساعدي الوزير.