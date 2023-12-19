البلشي: الجنائية الدولية تتعامل بازدواجية المعايير في مقـتل صحفيين في غزة وأوكرانيا

أكد الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن غزة تعيش جرائم حرب واضحة، مؤكدا أن مقتل الكثيرمن الصحفيين الفلسطينيين وما حدث مع سامر أبو دقة نموذج لجريمة حرب، موضحًا أن ما نشهده من الاحتلال الإسرائيلي في ضد الصحفيين بغزة قتل عمد واستهداف واضح.

وأوضح البلشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن التحقيقات بشأن مقتل الصحفيين في غزة تتحرك ببطئ مقارنة بأوكرانيا من قبل الجنائية الدولية، مشددًا على أن ذلك بسبب الازدواجية في التعامل بين أوكرانيا وفلسطين وطريقة جمع الأدلة، مؤكدًا أن هناك تحقيق مفتوح ودائم باسم ملف فلسطين منذ 2014 داخل الجنائية الدولية.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن إسرائيل انسحبت من الجنائية الدولية وأحد الشروط أن يكون المتهم حاضرا، موضحًا أن بعض قواعد الجنائية الدولية تعطل القضية، متابعًا: "عندنا أدلة كاملة على استهداف صحفيين يرتدوا الزى الصحفي.. بخلاف استهداف أسرهم واعترافات من قادة دولة الاحتلال، بأنهم استهداف أسرة وائل الدحدوح".