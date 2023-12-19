رئيس أكاديمية الفنون تشهد حفل طلاب الكونسرفتوار.. صور

نظم المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، مساء اليوم الثلاثاء، حفل طلاب الكونسرفتوار، بقاعة أبو بكر خيرت، إشراف فنى للدكتور مجدى بغداد مدير المكتب الفنى بالمعهد.

حضر الحفل الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نسرين رشدى عميد المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار، ولفيف من السادة رؤساء أقسام المعهد وأعضاء هيئة التدريس.

قدم خلال الحفل فقرات فنية متنوعة لطلاب المعهد من أقسام البيانو، والغناء، والوتريات، والايقاع.

وأعربت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بنشاط الطلاب ومواهبهم المتميزة.

وأضافت “جبارة” أنها تحرص على حضور حفلات وأنشطة الأكاديمية ومن بينها المعهد العالي للكونسرفتوار، لدعم الطلاب وتشجعيهم على الاستمرار في تنمية موهبتهم وثقلها حتى يصلوا لدرجة عالية من التقنية التي تصل بهم لمنافسة المواهب العالمية.

وأشارت رئيس أكاديمية الفنون، إلى طلاب الأكاديمية الذين يعدون أحد كنوز مصر ومستقبل القوى الناعمة لوطننا الغالى.

وجاء الحفل تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتورة نسرين رشدى عميد المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار.

