مانشستر سيتي يكتسح أوراوا ويضرب موعدًا مع فلومينينسي في نهائي كأس الأندية

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا ساحقًا على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 3-0، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي في النهائي.

سيطر مانشستر سيتي على المباراة منذ البداية، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 45+1 عن طريق ماريوس مدافع أوراوا بالخطأ في مرماه.

وواصل مانشستر سيتي سيطرته في الشوط الثاني، وسجل الهدفين الثاني والثالث عن طريق ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 52 وبيرناردو سيلفا في الدقيقة 59.

بذلك، يواصل مانشستر سيتي مسيرته في كأس العالم للأندية، ويسعى للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب فلومينينسي البرازيلي، الذي تأهل على حساب الأهلي المصري.

وتعتبر هذه المباراة مواجهة صعبة لمانشستر سيتي، حيث يمتلك فلومينينسي تشكيلة قوية بقيادة النجم مارسيلو، الذي يسعى لتحقيق لقب كأس العالم للأندية مع فريقه السابق.

