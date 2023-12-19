جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 3 باشتباكات اليوم شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيونى ارتفاع عدد قتلاه إلى 3 باشتباكات اليوم شمال غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

في وقت سابق قال حسين إسماعيل، المحلل السياسي إن منطقة جنوب شرق آسيا من أكثر المناطق التي بها صراع مستمر بين الولايات المتحدة والصين، حيث تضم هذه المنطقة الكثير من الدول المتعارضة في المصالح والسياسات.

وأكد إسماعيل، أن منطقة المحيط الهادي بها جزيرة تايوان التي تحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة، وتايوان بالنسبة لأمريكا بمثابة إسرائيل للشرق الأوسط، وبالتالي الخلاف بين الصين وأمريكا في هذه المنطقة مرتفع للغاية.

أضاف أن أمريكا ترعى دائمًا بعض القواعد الحربية في مناطق متفرقة من العالم، ولهذا نجد أمريكا تدعم أوكرانيا وتايوان وإسرائيل في الشرق الأوسط، ويكون هناك تناغم بين سياسات هذه الدول والسياسة الأمريكية.

أشار إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تغيرت السياسية الأمريكية لتكون مهتمة أكثر بمنطقة جنوب شرق آسيا، وذلك لما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية كبيرة.