مياه الفيوم: دورة تدريبية حول برنامج Master لمتابعة وتوثيق الصيانة الوقائية والإصلاحية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تدريبًا من قبل إدارة البرمجيات والإدارة الفنية للأصول بالشركة القابضة لمهندسي قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

بحضور المهندس أحمد شاكر مسؤل البرمجة وبرنامج الصيانة الآلي بالشركة القابضة، والمهندس عبد العزيز شاكر مدير الإدارة الفنية للأصول بالشركة القابضة، والمهندسة إيمان عبد الرحمن مسؤل برنامج Master بقطاع المياه، والمهندسة شيرين محمد رشاد مدير الإدارة الفنية للأصول والمهندسة آمنه احمد محمد مسؤل برنامج Master بقطاع الصرف، ومسئولي الصيانة بالمحطات

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة تقوم بوضع خطة صيانة وقائية للمحطات وإعداد التقارير التفصيلية الخاصة بالاعطال بالمحطات أسبابها والحلول لتلافي تكرار الأخطاء مستقبلًا، موضحًا أهمية الاستفادة من برامج التحولات الرقمية والتطبيقات الحديثة في تطوير أداء المنظومة ورفع كفائتها ومواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق أعلى معدلات الأداء وضمان إستدامة وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك في إطار دعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجميع الشركات التابعة وبتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه بأهمية تطبيق برنامج Master لمتابعة وتوثيق الصيانة الوقائية والإصلاحية التي يتم تطبيقها بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية تطبيق النظم والبرامج المتطورة لرفع مستوى وكفاءة القائمين على صيانة المعدات والالات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

085f53e9-7cd0-4e41-841d-1b240c7faa59