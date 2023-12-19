مدير إدارة أسوان تفتتح معرض مبادرة "صحتنا في بيئتنا"

افتتحت غنية محمد علي مدير إدارة أسوان التعليمية، معرض مبادرة "صحتنا فى بيئتنا"، مجمع مدرسة أبو الريش بحرى ومدرسة سنية طه الابتدائية.

اشتركت ٦٠ مدرسة في المعرض، بحضور آمال فهمى مدير إدارة التنمية المستدامة ومحمود الراوى رئيس قسم التنمية إدارة التنمية المستدامة ومحمد فراج شركة مياه الشرب ومحمد على متابع المديرية.

وجدير بالذكر أن معرضى ادارة أسوان التعليمية، تم بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب وهيئة اليونيسيف، وقد اشتركت إدارة أسوان بـ( ٦٠) مدرسة ابتدائية.

واستمعت غنية لشرح الطلاب للمعروضات التى تم عرضها اليوم واشتملت المعروضات على إعادة تدوير واستخدمت من البيئة وقد حازت المعروضات على إعجاب الحضور.