الحكم بالإعدام لقبطان ومسؤول سفينة لجلبهم 18 مليون قرص ترامادول عبر ميناء الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، حكم بمعاقبة كل من "س.ج.ي"، و"س.ف.ب" غيابيا بالإعدام شنقا، لتهامهم بجلب مواد مخدرة داخل حاويات سفينة في ميناء الإسكندرية.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، بالإجماع بمعاقبة المتهمين في القضية المقيدة برقم 1773 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الميناء بالإعدام شنقاً.

وتعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية داخل ميناء الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط شاحن كبيرة تحتوي على كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، داخل 3 حاويات سفينة دخلت ميناء الإسكندرية.

وتبين خلال تحقيقات مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية التي أجريت في سرية تامة، قدوم سفية من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد التوكيلات الملاحية وتشمل بعض البضائع العامة، ولكنها تحتوي أيضاً على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش مشمول للسفينة.

وبعد تنفيذ القرار قام ضباط مكافحة المخدرات ولجنة مشكلة من الجمارك، بالعثور على كميات كبيرة من الكراتين بداخلها أقراص المخدرة في حاويات داخل السفينة، لتبين قيام كلًا من المتهم الأول "س.ج.ي" وهو قبطان السفينة والمتهم الثاني "س.ف.ب" وهو المدير التنفيذي للسفينة.

بجلب أقراص مخدرة بداخل هذه الحاويات بهدف ترويجها داخل الدولة المصرية، وتم التحفظ على الثلاث حاويات، وحصر عدد الأقراص المخدرة، التي تبين بعد الفحص أن عددهم 18.336.100 قرص، ( ثماني عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وستين ومائة قرصا)، لعقاري 225 Royal، و 225 Tamol ، وهي أقراص مخدرة لمادة الترامادول

تم تحرير محضر بالواقعة، ثم تولت بعد ذلك النيابة العامة التحقيق، ليتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها اليوم ضدهم.