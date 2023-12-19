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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة بالإسكندرية

بطولة الجمهورية للمصارعة
بطولة الجمهورية للمصارعة
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تنطلق غدا الأربعاء منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء محمد محمود، على صالة المركز الأولمبي بسموحة خلال الفترة من 20 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

واقيمت اليوم الثلاثاء عملية الميزان لمنافسات المصارعه الرومانية والتى سيتم من خلالها اختيار قائمة المنتخب الذي سيشارك في بطولة افريقيا و الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتستضيف مصر بطولة أفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

من جانبه أكد اللواء محمد محمود أن بطولة الجمهورية محطة مهمة في استعدادت المنتخب الوطني لبطولة أفريقيا خاصة وانها تشهد منافسة قوية بين اللاعبين من أجل الحصول على شرف تمثيل المنتخب الوطني .

وكشف أن الاتحاد رفع حالة الطوارئ مبكرا استعدادا لاستضافة بطولة أفريقيا والدورة التأهيلية لأولمبياد باريس حتى تخرج البطولة في أفضل صورة تنظيميا وفنيا بما يليق بسمعة وإمكانيات الدولة المصرية.

بطولة الجمهورية للمصارعة صالة نادي سموحة الاتحاد المصري للمصارعة