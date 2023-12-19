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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يفوز على مالية كفر الزيات وديًا اليوم

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يفوز على مالية كفر الزيات ودياً اليوم
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فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على نظيره مالية كفر الزيات ،بهدف نظيف دون رد ،خلال التجربة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الإستعداد لمباراة فاركو المرتقبة في الدوري الممتاز .

سجل هدف الاتحاد السكندري ،بواتينج،خلال الشوط الأول ،ليتنهي اللقاء بفوز الأخضر بهدف نظيف دون رد . 
ومن جانبه ،قام طارق العشري ،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بمنح فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين داخل الملعب،من أجل الاطمئنان على جاهزية لاعبيه ،في إطار استعدادات العودة لمنافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وخاض الاتحاد السكندري ،تجربة ودية أمام صيد المحلة ،أمس الإثنين ،إنتهت بفوز الأخضر بهدفين دون رد .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يستعد لموقعة فاركو ،والمقرر إقامتها يوم ٢٦ ديسمبر الجاري ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ ١١ برصيد ١٢ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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