مدرب الزمالك يستقر على مهاجم الفريق في مواجهة ساجرادا الأنجولي

استقر معتمد جمال مدرب الزمالك، على البدء بسيف الجزيري مهاجم أساسي للفريق في مواجهة ساجرادا الأنجولي غدا الأربعاء، وذلك لما يمتلكه اللاعب من خبرات كبيرة مع الفارس الأبيض والمنتخب التونسي .

ويحتفظ معتمد جمال بثنائي الهجوم على دكة البدلاء، سامسون أكينولا وناصر منسي، وذلك للدفع بهما خلال مجريات اللقاء حال الحاجه لهم فنيا .

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويتصدر الفريق الأبيض ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.