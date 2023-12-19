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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يستقر على مهاجم الفريق في مواجهة ساجرادا الأنجولي

سيف الجزيري لاعب
سيف الجزيري لاعب الزمالك
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استقر معتمد جمال مدرب الزمالك، على البدء بسيف الجزيري مهاجم أساسي للفريق في مواجهة ساجرادا الأنجولي غدا الأربعاء، وذلك لما يمتلكه اللاعب من خبرات كبيرة مع الفارس الأبيض والمنتخب التونسي .

ويحتفظ معتمد جمال بثنائي الهجوم على دكة البدلاء، سامسون أكينولا وناصر منسي، وذلك للدفع بهما خلال مجريات اللقاء حال الحاجه لهم فنيا .

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.
ويتصدر الفريق الأبيض  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

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