رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقى فريق عمل تطبيق "الإدارة الإلكترونية"

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بفريق عمل تطبيق "الإدارة الالكترونية لفعاليات الجامعة" والذى يضم الدكتور محمد عمران المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، و الدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، والمهندسة علا محفوظ والمهندسة ولاء عبدالرحيم اعضاء الفريق، ومبارك احمد محمود مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة، وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع ما تم انجازه في انشاء التطبيق المعنى بإدارة فعاليات الجامعة و مايشمله من ضوابط وقواعد تنيظم الفعاليات بالجامعة.

و أكد أحمد عكاوي رئيس الجامعة أن ذلك يأتي في اطار خطة الجامعة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات حيث تم وضع خطة شاملة في سبيل التحول إلى جامعة ذكية متكاملة تعمل وفق افضل النظم العالمية بواسطة أكاديميين واداريين أكفاء ملتزمين اخلاقيا و تتماشى مع خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.